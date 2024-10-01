Можайский полиграфический комбинат отметил 50-летие со дня основания

Последнее из крупнейших полиграфических предприятий, построенных при советской власти, отпраздновало свой 50-летний юбилей. Продукция Можайского полиграфического комбината и в настоящее время известна высоким качеством.

Поздравить коллектив предприятия пришел первый заместитель главы Можайского округа Алексей Сперанский. Генеральный директор комбината Юрий Вихалевский также выступил перед работниками с теплыми словами.

Депутат городского совета Василий Овчинников назвал МПК большим кораблем, курсирующим в море бизнеса, и подарил предприятию икону Николая Чудотворца, покровителя моряков. «Пусть он помогает капитану этого корабля выбрать правильный курс и избежать рифов современной экономики!» — пожелал депутат.

В администрации округа отметили, что Можайский полиграфический комбинат прошел большой путь до современного высокотехнологичного производства, занимающего достойное место на рынке. Предприятию пожелали продолжать движение вперед, к новым горизонтам и возможностям.

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