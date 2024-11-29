Детский сад в ЖК «Жулебино парк» открыли в Люберцах

В Люберцах открыли большой и современный детский сад «Аистенок» в жилом комплексе «Жулебино парк». Это седьмое по счету дошкольное учреждение, построенное в 2024 году.
Глава Люберец Владимир Волков сообщил, что в округе — высокий запрос на инфраструктуру рядом с домом. Это вопрос удается решить благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Садик по улице Летчика Ларюшина рассчитан на 350 ребятишек. Здание современное, оснащено всем необходимым для воспитания и полноценного развития наших маленьких жителей», — отметил Владимир Волков.
Люберцы — лидер в Московской области по вводу социальных объектов. Ранее здесь открыли четыре новые школы на 4670 мест, две поликлиники и выполнили капитальный ремонт корпуса гимназии № 18. В 2025 году построят школу на 1500 мест.