Детский сад в ЖК «Жулебино парк» открыли в Люберцах

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

В Люберцах открыли большой и современный детский сад «Аистенок» в жилом комплексе «Жулебино парк». Это седьмое по счету дошкольное учреждение, построенное в 2024 году.

Глава Люберец Владимир Волков сообщил, что в округе — высокий запрос на инфраструктуру рядом с домом. Это вопрос удается решить благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Садик по улице Летчика Ларюшина рассчитан на 350 ребятишек. Здание современное, оснащено всем необходимым для воспитания и полноценного развития наших маленьких жителей», — отметил Владимир Волков.

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Люберцы — лидер в Московской области по вводу социальных объектов. Ранее здесь открыли четыре новые школы на 4670 мест, две поликлиники и выполнили капитальный ремонт корпуса гимназии № 18. В 2025 году построят школу на 1500 мест.

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