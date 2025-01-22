Сделанную в Подмосковье научную площадку для детей установили на борту самолета

Подмосковный производитель игровых комплексов «Лебер» впервые в мире установил научную детскую площадку на борту пассажирского лайнера «Боинг 777». Самолет стал частью новой туристической зоны в столице Саудовской Аравии.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что лайнер расположен на площадке, стилизованной под взлетно-посадочную полосу. В парке три самолета, внутри которых оборудовали ресторан, комнату страха и интерактивную зону для детей. Именно там находится научный детский игровой центр от «Лебера».

«Мы установили семь образовательных модулей, с помощью каждого из которых можно провести эксперимент и узнать принцип действия физических явлений. Несмотря на то, что сейчас научная детская площадка находится в самолете, который является частью экспозиции, при желании такое оборудование можно установить даже в действующем авиалайнере», — отметил генеральный директор компании «Лебер» Артем Сорокин.

Модуль «Театр теней» познакомит гостей лайнера с оптическими эффектами, «Электрический лабиринт» объяснит, как двигаются электроды, а «Береговой маяк» научит различать галогенные, люминесцентные и светодиодные лампы.

Идея создания научных игровых площадок для детей появилась еще в 2020 году. В итоге специалисты разработали серию интерактивных модулей, которые через игру позволяют исследовать свет, звук и электричество.