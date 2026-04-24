«Сделаем наши дворы, парки и улицы чище»: Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник

Всероссийский субботник начнется 25 апреля. В Московской области подготовили более 630 площадок для уборки, сообщил губернатор Андрей Воробьев .

Он призвал жителей не оставаться в стороне, а присоединиться к очистке дворов и улиц.

«Приходите на субботник всей семьей, вместе с друзьями и коллегами, только одевайтесь потеплее. Вместе сделаем наши дворы, парки и улицы чище и уютнее», — обратился к жителям Подмосковья губернатор.

Выбрать локацию для уборки совершеннолетние жители Подмосковья могут через приложение «Яндекс Смена». Там можно оставить заявку.

Для школьников от 14 лет регистрацию открыли на портале «Добро.рф». За участие в субботнике они получат волонтерские часы, которые потом можно обменять на баллы к ЕГЭ или ОГЭ, получить бесплатные обучающие курсы или подписки на сервисы.

«Будет и традиционный формат: можно просто прийти на любую площадку и присоединиться к уборке. Всего мы организовали более 550 пунктов выдачи инвентаря», — подытожил Воробьев.

В городском округе Химки центральным местом уборки на Всероссийском субботнике станет территория в микрорайоне Подрезково. Она набрала самое большое число голосов горожан.

Кроме того, работа по расчистке дворов, скверов и общественных зон пройдет во всех микрорайонах округа.