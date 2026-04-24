Всероссийский субботник пройдет в Химках

25 апреля в Химках пройдет Всероссийский субботник — любимая традиция, которая сплачивает всех жителей ради чистоты и уюта нашего города. Уборка дворов, скверов и общественных зон запланирована во всех микрорайонах, чтобы каждый мог присоединиться поблизости от дома.

Центральной площадкой по результатам голосования жителей стала территория в микрорайоне Подрезково. Основная локация субботника расположится рядом с домом № 1А на улице Центральная.

Сбор участников — с 9:30, а начало работ будет в 10:00. Точки уборки организуют по всему округу. Подходящую площадку можно выбрать по ссылке.

Управляющие компании также проведут субботники во дворах, чтобы любой житель смог внести посильный вклад в благоустройство Химок.

Сервис «Яндекс Смена», который упростит участие и сделает его доступным для всех, присоединится в этом году к акции.