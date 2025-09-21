Сдача нормативов ГТО прошла в Люберцах

Более 180 школьников из Дзержинского городского округа Люберцы сдали нормы ГТО. Мероприятие прошло на стадионе «Орбита».

Ребята сдали бег на короткие дистанции, челночный бег, подтягивания, отжимания, прыжки в длину, пресс и норматив на гибкость, наклон вперед на скамье.

«В каждой дисциплине действует своя оценочная шкала. Например, на турнике время не учитывается, важно совершить максимальное количество подтягиваний. А при сдаче „поднимания туловища из положения лежа на спине“ уже включается секундомер», — рассказал руководитель Центра тестирования ГТО Евгений Петров.

Более половины участников показали хорошие результаты. Вскоре им предстоит сдать другие дисциплины.

«В конце сентября школьники попробуют свои силы в беге на длинные дистанции, а в ноябре их ждут нормы ГТО по плаванию. Для будущих выпускников общеобразовательных учреждений нормы ГТО важны вдвойне, поскольку их успешное выполнение не только показатель хорошего уровня физической подготовки, но и дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение», — добавила Ольга Меньшова.

Нормативы комплекса ГТО школьники будут сдавать в течение всего учебного года.