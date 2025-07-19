Сдача нормативов ГТО пройдет на стадионе «Урожай» в Томилине 6 августа

Жители поселка Томилино смогут сдать нормативы ГТО на стадионе «Урожай» 6 августа. Об этом сообщил руководитель Центра тестирования ГТО в Люберцах Евгений Петров.

Сдать нормативы могут все желающие.

«Это будет первый прием нормативов комплекса во втором полугодии. Приглашаем всех, кто хочет проверить свои силы, на стадион „Урожай“», — отметил Евгений Петров.

Среди нормативов — бег на различные дистанции, прыжок в длину с места, челночный бег, поднимание туловища из положения лежа на спине и метание спортивных снарядов.

В сентябре в Люберцах начнется проект «В вуз с ГТО». Помимо этого, в муниципалитете реализуют еще два проекта — «В школу с ГТО» и «Корпоративная лига ГТО». Нормативы уже выполнили более тысячи жителей городского округа.