Сдача норм ГТО прошла в летнем лагере «Родина» в Подольске

В Подольске 360 ребят из летнего лагеря «Родина» сдали нормативы ГТО. Торжественная церемония открытия началась с поднятия государственного флага под гимн Российской Федерации.

Десять вожатых представили свои отряды, после ребята показали поэтические и танцевальные номера, посвященные физкультурно-спортивному комплексу ГТО.

В спортивных испытаниях приняли участие 360 ребят, которых распределили в пяти возрастных группах. Ребята демонстрировали силу, гибкость, быстроту и ловкость.

Программа тестирования включала бег, упражнения на пресс, прыжки в длину, растяжку. Судьями выступили специалисты Центра тестирования ГТО ФСК «Заречье».

«Всегда увлекалась спортом, но ГТО сдаю впервые. Мне очень интересно узнать, каких результатов я смогу достичь», — сказала участница Ева Посатская.

По результатам испытаний лучших спортсменов наградили грамотами и медалями от комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск.