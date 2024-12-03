Школьные звонки в Мытищах заменили новогодними мелодиями

Новогодние мелодии будут звучать в декабре в учреждениях образования округа вместо школьных звонков. Нововведение стало частью программы «Музыка вместо звонков».

Музыка из балета Петра Чайковского «Щелкунчик», по замыслу организаторов, должна привить школьникам любовь к шедеврам российских композиторов. Вместо звонка будут звучать не только классические произведения, но и их современные интерпретации. Так дети почувствуют связь поколений, смогут развивать музыкальный вкус и эстетическое восприятие.

Мелодии, посвященные историческим датам, будут звучать в школах Мытищ уже в следующем году с января по май.

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