Щелковский завод изготовил насосы для индийской АЭС «Куданкулам»

Щелковское предприятие «ЭНА» является одним из ведущих российских производителей насосного оборудования. Для атомной электростанции в Индии было изготовлено 16 насосов.
Изделия имеют второй класс безопасности и предназначены для третьего и четвертого блоков АЭС «Куданкулам». Номинальная мощность насосов составляет 472 кубометра в час, они станут самыми высокопроизводительными на станции.
Продукция щелковского завода входит в состав комплекса холодоснабжения ответственных потребителей — это критически важная система поддержания стабильной работы атомной станции. Компания «ЭНА» поставляет насосное оборудование на АЭС «Куданкулам» уже более 20 лет.
АЭС «Куданкулам» называют «атомной жемчужиной» Индии. Она расположена в штате Тамилнад и является крупнейшей в стране, а также флагманским проектом российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества.
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