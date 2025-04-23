Щелковский завод изготовил насосы для индийской АЭС «Куданкулам»

Щелковское предприятие «ЭНА» является одним из ведущих российских производителей насосного оборудования. Для атомной электростанции в Индии было изготовлено 16 насосов.

Изделия имеют второй класс безопасности и предназначены для третьего и четвертого блоков АЭС «Куданкулам». Номинальная мощность насосов составляет 472 кубометра в час, они станут самыми высокопроизводительными на станции.

Продукция щелковского завода входит в состав комплекса холодоснабжения ответственных потребителей — это критически важная система поддержания стабильной работы атомной станции. Компания «ЭНА» поставляет насосное оборудование на АЭС «Куданкулам» уже более 20 лет.

АЭС «Куданкулам» называют «атомной жемчужиной» Индии. Она расположена в штате Тамилнад и является крупнейшей в стране, а также флагманским проектом российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества.