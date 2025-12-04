Щелковский театр отметит юбилей 6 декабря

Театрально-концертному центру «Щелковский театр» 1 декабря исполнилось 10 лет. За это время он стал не просто театром, а настоящим культурным центром округа, где были реализованы многочисленные творческие проекты, способствующие развитию местной культуры.

«Сотрудники театра искренне благодарят своих зрителей за любовь и поддержку, подчеркивая, что именно публика является основным источником вдохновения для коллектива. Зрители активно участвуют в жизни театра за кулисами!», — сообщили в администрации округа.

В честь юбилея, который пройдет в субботу, 6 декабря, в 18:00, состоится концерт «Театр — это по любви». Гостей ожидает музыкально-танцевальное шоу, в рамках которого духовой оркестр исполнит известные композиции из репертуара театра, а артисты воссоздадут яркие эпизоды из любимых спектаклей.