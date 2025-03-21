Щелковские гимнастки прошли отбор на Кубок России

Щелковские гимнастки — Дарья Купенова, Мария Афанасьева и Елизавета Гарчу представили Московскую область на чемпионате Центрального федерального округа по спортивной гимнастике, прошедшем в Обнинске. Их выступление позволило сборной команде региона пройти отбор на Кубок России, который состоится в Новосибирске в конце апреля.
По словам судей, девушки проявили командный дух и слаженность, заняв третье место в командном многоборье с результатом 198,250 баллов. Кроме того, Дарья Купенова завоевала бронзовую медаль в личном многоборье.
Как отметили тренеры, их стремление к высоким результатам, упорные занятия и вера в победу обеспечили сборной Московской области место среди лучших команд нашей страны.
Гимнастки являются воспитанницами спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково.
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