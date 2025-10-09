Щебень насыпали на дороги в Наро-Фоминске

Этот вид ремонта был выбран с учетом особенностей местности и потребностей жителей, направленных на улучшение качества жизни в сельской местности.

«Использование щебня в качестве дорожного покрытия имеет ряд преимуществ, одним из которых является обеспечение эффективного дренажа. Щебень, благодаря своей структуре, способствует отводу воды с поверхности дороги, предотвращая скопление луж и образование наледи в зимний период. Это, в свою очередь, означает, что после дождя дороги будут менее грязными, а в сухую погоду жители смогут забыть о проблеме пыли», — сообщил представитель подрядчика.

Качество выполненных работ находилось под контролем. Заместитель начальника территориального управления Калининец Наталия Новинская лично оценила ход выполнения задач вместе с сотрудниками, проверяя соответствие результата установленным стандартам и требованиям безопасности. Теперь сельчане могут комфортно передвигаться пешком, на велосипедах и автомобилях, не опасаясь за состояние дорожного покрытия.