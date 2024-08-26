Сборник стихотворений об СВО презентовали в библиотеке Орехово-Зуева

Сборник стихотворений на тему СВО тиражом в 50 экземпляров представили читателям в библиотеке Орехово-Зуева. Их писали матери, жены и дети тех, кто сейчас находится на передовой, а также ветераны специальной военной операции, члены Союза писателей России и просто неравнодушные люди.

«Идея сборника, она была у нас очень уже давно. Мы потихонечку собирали стихотворения, которые нам присылали, которые мы слышали. И с активом Комитета семей воинов Отечества Московской области мы решили издать вот такой замечательный первый сборник», — сказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова.

Поддержку в издании сборника оказала администрация округа. Авторы планируют получить президентский грант и выпустить расширенный второй сборник.

Отметим, что выпущенные книги отправят на фронт, бойцам, лечащимся в госпиталях, и в образовательные учреждения.

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