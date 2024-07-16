Матч со звездами футбола пройдет на стадионе «Металлург» в Солнечногорске

Команда звезд российского футбола сыграет со сборной любителей из Солнечногорска. Товарищеский матч состоится на стадионе «Металлург» 20 июля.

Участие в футбольном празднике примут Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин, вратарь Александр Филимонов и капитан команды «Легенды футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев.

Трехкратный серебряный призер чемпионата СССР и двукратный чемпион России тренер Валерий Гладилин будет руководить игрой звездной сборной. Под его командованием именитые спортсмены еще ни разу не уступили командам любителей. Комментировать игру будут профессиональные спортивные журналисты Виктор Гусев и Олег Жолобов.

«Приглашаю всех на игру губернаторского проекта „Выходи во двор“, которая впервые пройдет на территории городского округа Солнечногорск. Обязательно приходите поддержать нашу команду!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.