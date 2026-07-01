Сборная Серпухова выиграла «Кубок мужества»

В Наро-Фоминске на базе культурно-спортивного комплекса «Нара» состоялся открытый инклюзивный физкультурный фестиваль для ветеранов боевых действий «Кубок мужества». Он был приурочен к 100-летию со дня основания города.

По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете заняла сборная городского округа Серпухов. Серебряными призерами стали представители Пушкино, а третью ступень пьедестала заняла команда из Ленинского округа.

Участниками фестиваля стали 155 ветеранов боевых действий и 70 членов их семей, приехавших из 31 муниципалитета Подмосковья. Программа включала состязания по жиму лежа, спортивному метанию ножа, адаптивному гиревому спорту, VR-боксу, фиджитал-боксу, шахматам и бочче. Новшеством этого года стал семейный зачет, где участники соревновались в таких дисциплинах, как жульбак, корнхолл и кульбутто.

«Трудно переоценить важность этого мероприятия: нам удалось привлечь к занятиям спортом не только ветеранов боевых действий, но и членов их семей. Ведь, как известно, семья и спорт — самые эффективные инструменты реабилитации и возвращения к полноценной жизни», — подчеркнул заместитель директора ФГБУ ФЦПСР по инновационным видам спорта Игорь Старовойт.

Организацию фестиваля обеспечили Министерство физической культуры и спорта Подмосковья, администрация Наро-Фоминского городского округа, Московская областная общественная спортивно-адаптивная организация ветеранов боевых действий «Герои Отечества» и Ассоциация ветеранов СВО Московской области при поддержке Министерства спорта России.

Мероприятие прошло 27 июня в рамках реализации государственной программы «Спорт России».