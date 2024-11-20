Сборная Подмосковья завоевала 31 медаль на чемпионате «Абилимпикс»

Свыше 30 медаль привезла сборная Подмосковья с национального этапа чемпионата «Абилимпикс». Это главный в стране конкурс профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Подмосковье это движение поддерживает региональный Минздрав. О том, что это дает участникам, рассказал призер соревнований Иван Макеев и его мама Елена в интервью Марусе Михейчик на 360.ru .

Иван отметил, что он участвует в чемпионате не первый год. При этом подготовку он проходил в Москве у лучших специалистов профессионального массажа. По словам участника, его готовили лучшие преподаватели.

«Мы строили поэтапно программу и готовились к ней. Мы в этом центре проходим обучение разное и повышаем свои навыки», — рассказал Иван Макеев

Молодой человек рассказал, что при обучении у него не возникло каких-либо сложностей из-за профессионализма преподавателей. Особое внимание члены жюри обращали на действия участников.

Отдельное внимание Иван Макеев на психологическую подготовку перед участием в конкурсе.

«Психологический настрой — это важная часть. Очень сильно нервничаешь, поскольку все ребята сильные с тобой соревнуются, но ты готовишь себя, что ты такой же, как и они — такой же сильный», — поделился призер.

Кроме того, Иван добавил, что на соревнованиях царила дружеская атмосфера. Участники знакомились друг с другом и делились опытом.

Ранее развитие системы образования, привлечение педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.