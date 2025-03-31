Сборная Подмосковья заняла 3-е место на первенстве России по волейболу

Подмосковные волейболистки завоевали бронзу на первенстве России среди девушек до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

На групповом этапе квалификации команда из Подмосковья одержала три победы: против команд Оренбургской, Тюменской и Вологодской областей. В финальной группе девушки выиграли у команд Татарстана и Свердловской области. Однако в последней игре группы они уступили сборной Челябинской области и вышли в полуфинал со второго места.

В полуфинале подмосковные волейболистки проиграли команде Краснодарского края, но в матче за третье место взяли реванш у Челябинска и завоевали бронзовые медали. По итогам турниров Наталью Скумбину из Подмосковья признали лучшей нападающей турнира.

Финальные игры проходили в Нижнем Новгороде с 20 по 31 марта. В соревнованиях участвовали 16 лучших команд страны. Соревнования организовали по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».