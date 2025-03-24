Сборная Подмосковья выиграла четыре золота на первенстве России по шорт-треку
Спортсмены из Подмосковья забрали четыре золотые награды на первенстве России по шорт-треку среди юниоров и юниорок до 19 лет. Соревнования прошли с 20 по 23 марта в Саранске.
Фаиля Аймалетдинова трижды смогла показать наилучший результат в индивидуальных стартах на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Об этом передает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В забеге на 500 и 1000 метров спортсменка опередила соперниц Альбину Алиеву из сборной Москвы и Марию Метелкину из Санкт-Петербурга, показав результаты в 43,898 секунды и 1 минуту и 37,750 секунды.
С дистанцией 1500 метров девушка справилась за 2 минуты и 32,474 секунды. Второе и третье места заняли Виктория Чумбаева из Свердловской области и Анастасия Баранова из Москвы.
Кроме того, Фаиля Аймалетдинова выступала в составе подмосковной сборной в эстафете на 3000 метров. Вместе с ней честь региона отстаивали Алиса Руссу, Вероника Шарай, Елена Купалева и Анастасия Козулина. Юниорки из Московской области пришли к финишу первыми, им потребовалось 4 минуты и 30,082 секунды. «Серебро» досталось сборной Санкт-Петербурга, почетное третье место — у команды Москвы.