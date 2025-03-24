Сборная Подмосковья выиграла четыре золота на первенстве России по шорт-треку

Спортсмены из Подмосковья забрали четыре золотые награды на первенстве России по шорт-треку среди юниоров и юниорок до 19 лет. Соревнования прошли с 20 по 23 марта в Саранске.

Фаиля Аймалетдинова трижды смогла показать наилучший результат в индивидуальных стартах на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Об этом передает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В забеге на 500 и 1000 метров спортсменка опередила соперниц Альбину Алиеву из сборной Москвы и Марию Метелкину из Санкт-Петербурга, показав результаты в 43,898 секунды и 1 минуту и 37,750 секунды.