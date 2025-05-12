Сборная Подмосковья выиграла 139 наград на чемпионате профессионального мастерства

Итоговый межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» состоялся с 1 по 30 апреля в 29 субъектах России. Соревнования по 20 компетенциям провели в Московской области. Сборная региона выиграла 139 наград.

Участники из Подмосковья получили 23 золотые, 27 серебряных, 31 бронзовую медаль, а также 58 медальонов за профессионализм.

«Наша команда вошла в топ-5 лучших команд России по количеству полученных наград. Ребята показали уверенное лидерство сразу в ряде ключевых компетенций — от промышленных технологий до ИТ-направлений», — пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Финал чемпионата состоится с 25 по 30 мая в Нижнем Новгороде, с 25 по 30 августа — в Калуге, а также в ноябре — в Санкт-Петербурге. Кроме того, в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября проведут финал соревнований высоких технологий.