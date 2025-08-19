Сборная Подмосковья стала призером турнира за кубок России по голболу

Женская сборная Подмосковья завоевала бронзовые медали на Кубке России по голболу. Об этом сообщило Министерство физической культуры и спорта Московской области. Спортсменки уверенно прошли групповой этап, обыграв команды Краснодарского края и Москвы.

В полуфинале подопечные Дмитрия Шипилова уступили краснодарским соперницам со счетом 5:6, но в матче за третье место смогли взять верх над сборной Тульской области — 2:1. Чемпионками турнира стали спортсменки Калужской области.

«Очень рад за девчонок, что сумели собраться в нужный момент и одолеть сильную команду Тульской области в матче за бронзу. Но турнир оставил неоднозначное впечатление. На протяжении всех соревнований наши команды столкнулись с множеством судейских ошибок», — поделился эмоциями Шипилов.

Мужская команда из Подмосковья также выступала на соревнованиях. В полуфинале она проиграла сборной Новосибирской области, а в игре за бронзу уступила москвичам.

Кубок России по голболу среди мужских и женских команд проходил с 11 по 17 августа во дворце спорта «Центральный» в Калуге. В нем участвовали 11 команд из семи регионов страны. Турнир организовали в рамках госпрограммы «Спорт России».