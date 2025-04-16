Сборная Подмосковья стала призером чемпионата России по футзалу среди глухих

Футболистки из Подмосковья завоевали серебро на чемпионате России по футзалу среди женщин с нарушением слуха. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Команда вышла в полуфинал, заняв второе место в групповом этапе. Подмосковные спортсменки обыграли сборную Санкт-Петербурга со счетом 1:0. В финале они встретились с командой из Москвы — матч закончился со счетом 1:2 в пользу столичных футболисток.
Игрока из Подмосковья Валентину Головину признали лучшей на турнире. Соревнования проходили в Ставрополе по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».
«Это катастрофа». Экс-представитель Пентагона сделал шокирующее заявление о начале СВО
«Таких совпадений не бывает». В Липной Горке в пожаре сгорела вдова одной из жертв охотника
Задержанных в столичной бане киргизов заподозрили в принадлежности к радикалам
ФСБ России представила отчет о применении звуковых пушек на протестах в Сербии
Всероссийский форум поддержки предпринимателей «Мой бизнес» прошел в Подмосковье
Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС Александром Труфановым
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте