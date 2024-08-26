Сборная Подмосковья победила в общекомандном зачете на чемпионате ЦФО по боксу

Подмосковные боксеры заняли первое общекомандное место на чемпионате Центрального федерального округа среди мужчин и женщин в возрасте 19-40 лет. Спортсмены выиграли 22 медали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотые медали среди мужчин получили Глеб Мурашов, Даниил Хоружий, Тигран Мнацаканян, Леон Курчиев, Андрей Егоров и Михаил Усов. Матвей Разживин, Сергей Оганисян и Андрей Воеводин стали серебрянными призерами. В тройку лидеров также вошли Борис Шикунов, Арцруни Хачатрян, Кирилл Ерофеев, Андрей Максименко и Владислав Комаров.

Особые награды получили Андрей Егоров — «За волю к победе», Михаил Усов — лучший боксер турнира, Глеб Мурашов — «За лучшую технико-тактическую подготовку».

Среди женщин победительницами стали Дарья Калачева, Полина Спирина, Светлана Макарова, Дарья Панова и Евгения Турчина. Любовь Макеева заняла второе место, а Таисия Бородина и Гульнара Каримжанова стали бронзовыми медалистками. Отмечается, что Полину Спирину также признали лучшим боксером среди женщин.

Напомним, чемпионат, проходивший с 19 по 24 августа во Владимире, собрал более 100 участников из 17 регионов ЦФО.

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