Сборная Подмосковья по тхэквондо заняла 3-е место на первенстве России

Подмосковные тхэквондисты выиграли восемь медалей на первенстве России среди юниоров до 21 года. В копилке сборной региона два золота, два серебра и четыре бронзы. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Благодаря этому Московская область заняла третье место в общем зачете. Первое место досталось Санкт-Петербургу, второе — Москве.
Золото выиграли Валерия Скапровская и Диана Бекулова, серебро взяли Диана Бадмаева и Егор Шефатов. На третью ступень пьедестала вошли Азат Бесаев, Сабина Омарова, Ирина Карепова и Сергей Монастырев.
Напомним, соревнования проходили с 26 по 31 марта в Черкесске по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».
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