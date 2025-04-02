Сборная Подмосковья по тхэквондо заняла 3-е место на первенстве России

Фото: Училище олимпийского резерва №2 Московской области

Подмосковные тхэквондисты выиграли восемь медалей на первенстве России среди юниоров до 21 года. В копилке сборной региона два золота, два серебра и четыре бронзы. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Благодаря этому Московская область заняла третье место в общем зачете. Первое место досталось Санкт-Петербургу, второе — Москве.

Золото выиграли Валерия Скапровская и Диана Бекулова, серебро взяли Диана Бадмаева и Егор Шефатов. На третью ступень пьедестала вошли Азат Бесаев, Сабина Омарова, Ирина Карепова и Сергей Монастырев.

Напомним, соревнования проходили с 26 по 31 марта в Черкесске по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».

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