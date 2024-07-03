Сборная Подмосковья по софтболу стала чемпионом Спартакиады учащихся

Фото: Спортивный комплекс «Гигант»

Представительницы Московской области победили на соревнованиях по софтболу в рамках XII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

В финале чемпионата представительницы Подмосковья сыграли со спортсменками из Москвы. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу Московской области.

​Бронзовую награду забрала сборная Республики Крым. В матче за третье место девушки обыграли представительниц Хабаровска.

​Соревнования прошли 2 июля в Краснодарском крае. За звание лучших боролись десять команд со всей страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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