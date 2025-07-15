Сборная Подмосковья по настольному теннису выиграла бронзу на спартакиаде молодежи

Подмосковные спортсмены заняли третье место в командной дисциплине соревнований по настольному теннису в рамках летней спартакиады молодежи. Соревнования прошли в Пензе с 8 по 14 июля в рамках госпрограммы «Спорт России». В них участвовали 127 человек из 23 регионов.
Как рассказали в региональном Минспорте, Подмосковье представили Иван Иванов, Ольгерд Киселев, Василий Поляков и Матвей Рязанцев. Все они — воспитанники училища олимпийского резерва № 3 в Химках.
Победителями среди юниоров стала команда из Москвы, а второе место заняли соперники из Санкт-Петербурга.
По итогам 19 зачетов из 66 Подмосковье занимает третье место, уступая Москве и Санкт-Петербургу.
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