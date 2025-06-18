Сборная Подмосковья по армрестлингу победила в турнире на призы ДОСААФ

Подмосковные спортсмены выиграли 11 медалей на всероссийских мастерских соревнованиях по армрестлингу на призы ДОСААФ. Пять золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда помогли сборной занять первую строчку турнирной таблицы среди команд. Об этом передали в Минспорта МО.

Золотые медали получили Вячеслав Елисеев, Алексей Васильченко, Сергей Ермольчик, Виталий Тимофеев и Грачя Дохолян. Серебро досталось Закиру Пашалиеву, Александру Шапкину, Михаилу Рябоконь, Азамату Согаеву и Владимиру Левушкину. Бронзу забрал Артем Меркулов.

За регион выступали атлеты из Истры, Мытищ, Луховиц, Дмитрова, Протвино и других муниципалитетов.

​«Это единственные соревнования по армрестлингу в столичном регионе, имеющие статус мастерских. Поэтому подмосковные спортсмены были представлены, пожалуй, своим сильнейшим составом, и как результат — завоевали в командном зачете первое место! Рад, что несколько ребят выполнили норматив „Мастера спорта России“, — отметил президент федерации армрестлинга Московской области Илья Парамонов.

Также Пармонов пожелал сборной Подмосковья не сдавать позиции и на следующий год сохранить статус чемпиона.

​В Министерстве спорта МО подчеркнули, что турнир прошел в восьмой раз. Он стал самым масштабным по количеству участников и представленных регионов. На соревнования приехали более 200 силачей из 28 субъектов. Армрестлеры боролись за звание лучших в 11 весовых категориях.

Турнир прошел благодаря госпрограмме «Спорт России» при поддержке Минспорта, Минобороны и Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России.

Напомним, что армрестлинг добавлен в перечень видов спорта для военнослужащих ВС.