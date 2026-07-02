Подмосковье заняло 1-е место на первенстве России по бадминтону для людей с ОВЗ

Сборная Московской области показала лучший результат на первенстве России по бадминтону среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли с 22 по 25 июня в Раменском. Команда завоевала семь золотых и две серебряные медали.

Победителями стали подмосковные спортсмены: Полина Алякина, Юлия Живова, Анна Загуляева, Софья Кислова, Дмитрий Ткачук, Юлия Данилова и Гордей Василенко.

Серебряные медали получили Михаил Ахмеров и Тимофей Бокарев.

Второе общекомандное место заняла команда Чувашской Республики, завоевавшая пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали. Третье место — у команды Ульяновской области с тремя золотыми и одной серебряной медалью.

Всего в первенстве приняли участие 28 спортсменов из 9 субъектов Российской Федерации.

Также с 25 по 29 июня в Раменском прошел чемпионат России по спорту лиц с поражением ОДА в дисциплине «бадминтон». Спортсмены регионального Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта завоевали четыре медали. Елизавета Кожемяко стала двукратной победительницей чемпионата, завоевав золото в парном зачете и золото в смешанной паре. Елена Ахмедова завоевала две бронзовые медали — в личном зачете и в парном зачете.