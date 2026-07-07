Сборная Московской области взяла золото на летней Спартакиаде учащихся России

Сборная Московской области заняла первое место на финале XIII летней Спартакиады учащихся России по водному поло. Соревнования проходили с 28 июня по 7 июля в Краснодаре.

В финальном матче команда Московской области обыграла сборную Москвы со счетом 12:11. Ранее подмосковные ватерполисты показали сильные результаты на групповом этапе, уверенно обыграв команды из столицы, Ленинградской и Нижегородской областей. В четвертьфинале сборная Московской области разгромила Краснодарский край со счетом 24:6, а в полуфинале — команду Волгограда.

В составе сборной Московской области выступили 15 спортсменов из УОР №4 и СШОР по водным видам спорта. Голкипер Иван Косарев стал лучшим вратарем турнира.

Всего в соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из 12 субъектов Российской Федерации. Второе место заняла команда Москвы, а бронзовыми призерами стали спортсмены из Татарстана.

Соревнования проводились в рамках государственной программы «Спорт России».