Сборная Подмосковья выиграла 20 медалей на первенстве России по тяжелой атлетике

Сборная Московской области продемонстрировала впечатляющие результаты на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте от 15 до 23 лет. По сообщению пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Подмосковья, команда завоевала 19 медалей: девять золотых, шесть серебряных и пять бронзовых.

Завершившими выступления для команды стали соревнования юниоров в весовой категории 102 килограмма. Здесь отличился Максим Могучев из СШОР по летним видам спорта в Люберцах. Он завоевал три золотые медали: в рывке (160 кг), в толчке (191 кг) и в сумме двоеборья (351 кг).

Среди юниорок в весовой категории 87 килограммов три серебряные медали завоевала Софья Врагова из СШОР по летним видам спорта в Богородском городском округе, поселок Старая Купавна. Ее результаты — 92 килограмма в рывке, 116 килограммов в толчке и 208 килограммов в сумме двоеборья.

Еще одну бронзу в рывке с результатом 115 килограммов команде принес Сергей Власов из той же спортивной школы в весовой категории до 67 килограммов.

Ранее Варвара Кузьминова завоевала три золотые медали в весовой категории до 76 килограммов среди юниорок. Наталья Лапина принесла команде серебро и две бронзы в весовой категории до 71 килограмма среди юниорок.

Победителем соревнований в весовой категории до 67 килограммов среди юниоров стал Даниил Петров, завоевавший три золотые медали.

Две серебряные медали среди юниорок в весовой категории до 55 килограммов завоевала Мария Колесова, а Михаил Крыгин стал дважды бронзовым призером в этой же весовой категории.

Первенство России проходило в спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» имени Юрия Морозова в Ноябрьске с 1 по 7 июня. В соревнованиях приняли участие 211 спортсменов из 41 региона страны. Победители турнира получили право выступить на молодежном чемпионате Европы.