Сборная Московской области по мотокроссу взяла золото и серебро на российских соревнованиях

Сборная Московской области по мотокроссу показала отличные результаты на спортивных соревнованиях. На шестом этапе чемпионата России команда завоевала первое место, а на третьем этапе первенства России — второе. Этапы прошли с 4 по 5 июля на трассе «Наиком Арена» в Набережных Челнах.

Во взрослом зачете отличилась команда АНО «ММТ Мотоспорт». Она уверенно выступила в классах МХ-2 и МХ-1 и набрала 174 очка. Это позволило подмосковной команде опередить соперников из Санкт-Петербурга и Свердловской области.

В общем зачете чемпионата России сборная Московской области продолжает лидировать с результатом 1013 очков. Ближайший преследователь — команда Санкт-Петербурга — отстает на 13 очков.

Юниорский состав «Flower of life racing team» на третьем этапе первенства России завоевал серебряные медали в командном зачете, набрав 235 очков. В клубном зачете первенства эта команда заняла первое место.

Следующий этап соревнований пройдет 11 и 12 июля на трассе «Юность» в Каменске-Уральском.

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