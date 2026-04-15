Сборку пролета путепровода через железную дорогу начали в Люберцах

Путепровод через железную дорогу, который соединит улицу Инициативную и Октябрьский проспект, возводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Сейчас дорожники приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций, после чего приступят к надвижке пролета в проектное положение. Параллельно ведутся работы по переустройству сетей связи, строительству ливневой канализации, а также по бетонированию ростверка на первой опоре», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Новый путепровод соединит северную и южную части Люберец и обеспечит бесперебойное транспортное сообщение двух частей города. Объект не только улучшит дорожную ситуацию на Комсомольском проспекте, но и в перспективе станет удобной альтернативой существующему тоннелю.

Открыть рабочее движение по путепроводу планируется в третьем квартале 2027 года, а полностью завершить работы — в третьем квартале 2028 года.