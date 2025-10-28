Сборку нового поезда «Москва-2026» начали в Мытищах

Состав разработали специально для столичного метрополитена. Производство запустили на заводе «Метровагонмаш», входящем в «Трансмашхолдинг».

Поезд «Москва-2026» станет технологическим продолжением поездов «Москва-2024». Он сохранит все современные решения для комфортного проезда: широкие двери, сквозные переходы между вагонами, мощные кондиционеры, медиаэкраны, динамическую подсветку салона, меняющую цвет в зависимости от линии метро, а также USB и Type-C порты для зарядки устройств.

Интерьер салона будет обновлен, улучшены поручни, корпус камеры заднего вида и фары на головных вагонах. Сиденья станут еще удобнее благодаря отсутствию металлических стыков.

Первый поезд планируют завершить к концу текущего года. После заводских испытаний он отправится на проверку в московское метро. Далее составы будут поставляться в столицу согласно действующему контракту.