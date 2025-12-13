Сборку нового компьютерного томографа в Дубне завершили на 90%

Сборка нового высокотехнологичного компьютерного томографа в Дубне завершилась на 90%. Аппарат установили в главном лечебном корпусе Дубненской больницы, где заранее было подготовлено специализированное помещение с соблюдением всех технических и медицинских требовании.

Этот компьютерный томограф станет вторым в Дубненской больнице. Отметим, первый аппарат принимает до 60 пациентов в сутки.

Новый томограф — это аппарат последнего поколения с искусственным интеллектом. Среди его преимуществ — высокая скорость работы, возможность проводить исследования коронарных артерий и сердца с визуальной 3D-реконструкцией. Оборудование поставлено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Пока подобные аппараты есть только в региональных и специализированных медицинских центрах.