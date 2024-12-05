Сбор подарков для детей на длительном лечении провели в Богородском округе

В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» депутаты фракции «Единая Россия» совместно с волонтерами посетили медицинские учреждения и встретились с медицинскими работниками. В числе участников акции был депутат Богородского округа Сергей Жулябин, который побывал в Буньковской участковой больнице.

Он передал маленьким пациентам «Коробку храбрости», наполненную развивающими игрушками, книгами, пазлами и альбомами для рисования.

Эта добрая инициатива объединила не только членов партии, но и неравнодушных жителей округа, которые внесли свой вклад в сбор подарков. Теперь дети, посещающие больницу, смогут отвлечься от своих недугов, погрузиться в творчество и весело провести время перед приемом у специалистов. Игровая зона в больнице стала местом радости и позитивных эмоций для маленьких пациентов.

«Мы искренне верим, что визиты в поликлинику будут приносить детям только положительные впечатления. Такие акции помогают создать атмосферу заботы и единства, напоминая о важности поддержки друг друга, особенно в трудные периоды», — подчеркнул Сергей Жулябин.

Также в рамках акции депутат Павел Ермилов вместе со сторонниками партии посетил детскую городскую больницу в Ногинске и передал «Коробку храбрости» ее юным пациентам.

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