Сбор канцелярии для детей из Курской и Белгородской областей открыли в Химках

Пункты сбора школьных принадлежностей для детей Курской и Белгородской областей, а также новых субъектов Российской Федерации открыли в разных микрорайонах Химок. Любой желающий может принести канцелярские принадлежности в любой из восьми пунктов.

Акция «Доброе дело. Нашим школьникам» проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Жители могут принести канцелярские товары: шариковые ручки, карандаши простые и цветные, дневники, пеналы, тетради в клетку и линейку, точилки, ластики, обложки для тетрадей и учебников, подставки для книг, альбомы для рисования, гуашь и акварель, цветную бумагу, кисточки для рисования, рюкзаки и другое.

Пункты сбора работают по следующим адресам: улица 9 Мая, дом 18Б, улица Московская, дом 21, улица Центральная, дом 1А, деревня Брехово, дом 72, улица Совхозная, дом 4, поселок Лунево, дом 26, улица 7-й Гвардейской Дивизии, дом 21 в Сходне, Юбилейный проспект, дом 33/2.

Точки будут работать до 22 августа в графике с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и по пятницам с 9:00 до 16:45.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

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