Сбор гумпомощи для жителей Курской области начался в Подольске

Администрация Подольска объявила о начале сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области. Многофункциональные центры округа стали пунктами сбора необходимых вещей, лекарств и одежды для тех, кто оказался в сложной ситуации.

Сотрудники МФЦ активно помогают жителям, размещенным в детском оздоровительном центре «Мечта». Пункты сбора гуманитарной помощи открыты в каждом отделении МФЦ, и все желающие могут приносить медикаменты, средства личной гигиены и новую одежду. Прием вещей осуществляется с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.

Кроме того, специалисты МФЦ проводят выездные встречи с эвакуированными, помогая им оформить заявления, восстановить документы и учетные записи на портале государственных и муниципальных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

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