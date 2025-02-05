Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО начался в Люберцах

В городском округе Люберцы начался сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества и годовщине начала СВО.

Она продлится до 20 февраля, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков. Жители могут приносить кондитерские изделия, чай, кофе, продукты длительного хранения, средства личной гигиены. Особое внимание уделяется письмам и открыткам от детей — такая поддержка особенно важна для бойцов.

Напомним, пункты сбора гуманитарной помощи работают на улице Кирова, 22 в Люберцах и улице Ленина, 9 в Дзержинском. Передать посылки можно с 10:00 до 17:00 в будние дни. Все детали — по телефону: +7 (495) 503-55-36», — рассказал Владимир Волков.

Кроме того, в рамках акции «Тепло для героя» принимаются теплые вещи, связанные вручную. Организаторы призывают всех неравнодушных жителей округа принять участие в этой инициативе.