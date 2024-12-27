Сбежавшего северного оленя вернули хозяину в Подольске

Самка северного оленя по кличке Эльза убежала с территории частного хозяйства в СНТ «Астра». Хозяйка искала животное и просила связаться с ней всех, кто его видел.

Женщина очень переживала за судьбу своей любимицы. Было известно, что в последний раз Эльзу видели, когда она бежала по дороге в поселке Быково. По словам хозяйки, важенка не агрессивная и спокойно подходит к людям.

В ночь на 27 декабря животное заметили строители на территории СНТ «Изида». Они подманили Эльзу яблоком и поймали, а затем рассказали председателю СНТ о своей находке. Мужчина связался с хозяйкой потерянного оленя, после чего Эльзу отвезли домой.

Ветеринар обследовал животное и сообщил, что оно совершенно здорово. Теперь Эльза отдыхает после долгой прогулки.