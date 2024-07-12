Сбежавшего от хозяина гуся Мартина нашли в Ногинске

Друзья подарили жителю Ногинска гуся на день рождения. Отличительными чертами птицы является наличие длинных извитых перьев на плечах, крыльях, хвосте, среди покровных перьев спины. Такая порода очень узнаваема среди пернатых собратьев.

Так получилось, что гости забыли закрыть калитку в доме, где проходило празднование, и пернатый герой сбежал на свободу. Ленточный гусь Мартин заставил поволноваться не только хозяина Романа, но и поднял на уши весь Ногинск. Информация о побеге Мартина разлетелась по многим городским пабликам.

Утром следующего дня поступила информация, что фото Мартина, видели в одной из местных групп в социальных сетях. Оказалось, беглеца обнаружила местная жительница: стала спрашивать у соседей, чей гусь. Однако собственника установить так и не удалось. Счастье постучалось в двери сегодня утром. Роману позвонила та самая бдительная женщина и сообщила, что Мартин у нее дома и более того она готова вернуть искателя приключений в семью.

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