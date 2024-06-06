Сбер поможет в развитии промышленного потенциала Подмосковья

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, Сбер и «Управляющая компания Черноголовка» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2024. Ключевым пунктом документа стало развитие промышленного потенциала Подмосковья.

Вице-президент, председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов рассказал, что банк совместно с правительством Подмосковья реализует множество важнейших проектов, направленных на развитие региона.

Одним из значимых результатов сотрудничества стало открытие новых предприятий, которые обеспечили жителей региона рабочими местами и сделали Подмосковье привлекательным для представителей бизнеса и инвесторов.

«Данное соглашение переводит уже состоявшееся взаимовыгодное партнерство Сбера и ГК „Черноголовка“ на принципиально новый уровень, так как одним из важнейших пунктов соглашения является готовность Сбера финансировать проекты группы в направлении инвестиционного кредитования, оказать содействие в разработке и внедрении решений в сфере информационной безопасности, цифровизации и автоматизации бизнеса», — указал Титов.

Он также выразил уверенность, что соглашение станет важным этапом сотрудничества между регионом и кредитной организацией. Кроме того, партнерство благоприятно скажется на развитии промышленного потенциала Подмосковья.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что после подписания соглашения Сбер и ГК «Черноголовка» смогут расширить взаимодействие по ряду направлений, самые значимые из которых — инвестиционное и торговое финансирование.

«В настоящее время завершается создание крупного производственного и логистического кластера. Инвестиции составят более трех миллиардов рублей. Запуск нового предприятия позволит удвоить мощности флагманского напиточного завода группы», — добавила Зиновьева.

Подписание соглашения на ПМЭФ сегодня стало результатом долгосрочного сотрудничества банка и одного из крупнейших российских производителей. Сбер принимает активное участие в финансировании основных фондов предприятия и регулярно предоставляет финансовую поддержку ГК «Черноголовка», которая, в свою очередь, активно участвует в замене импортных товаров народного потребления на российские продукты.

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