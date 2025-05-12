Сапсерферов с унесенными течением досками эвакуировали с Горошковского острова

Работники 308-й пожарно-спасательной части помогли мужчине с сыном, которые попали в затруднительное положение во время прогулки на сапах по Можайскому водохранилищу. Их доски унесло течением во время отдыха на Горошковском острове.

Остров находится примерно в 500 метрах от берега. У мужчины был телефон, и он смог вызвать помощь по номеру 112. Спасатели прибыли на лодке по координатам и благополучно доставили сапсерферов обратно на берег. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительный блок Подмосковья за порядок в праздники. По его словам, в столь напряженных условиях ключевую роль играет успешное взаимодействие.