12 мая 2025 15:59 Сапсерферов с унесенными течением досками эвакуировали с Горошковского острова Фото: Фото: «Мособлпожспас»
Работники 308-й пожарно-спасательной части помогли мужчине с сыном, которые попали в затруднительное положение во время прогулки на сапах по Можайскому водохранилищу. Их доски унесло течением во время отдыха на Горошковском острове.
Остров находится примерно в 500 метрах от берега. У мужчины был телефон, и он смог вызвать помощь по номеру 112. Спасатели прибыли на лодке по координатам и благополучно доставили сапсерферов обратно на берег. Медицинская помощь никому не понадобилась.
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