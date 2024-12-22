Саночники из Подмосковья завоевали 3 медали на Кубке памяти Леонида Гарта

Спортсмены из Московской области завоевали одну золотую и две серебряные медали в первый день Всероссийских соревнований по санному спорту «Кубок памяти Леонида Гарта». Участие в турнире принимают спортсмены из семи регионов России, которые будут разыгрывать 10 комплектов наград.

Дуэт Виктории Демченко и Олеси Михайленко показал лучшее время в категории «двухместные сани» среди женщин, заняв первую строчку. Серебряные медали в этой же дисциплине достались другим подмосковным саночницам — Дарье Перестрониной и Марии Посельской. Кроме того, Дарья Олесик также привезла серебро в соревнованиях по одиночным саням среди женщин.

Виктория Демченко выразила удовлетворение результатами командных заездов, отметив, что финишное время в их первом заезде стало как личным рекордом, так и рекордом трассы среди женских экипажей.

Рекорд трассы, установленный подмосковным дуэтом, теперь составляет 41,325 секунды.

Соревнования «Кубок памяти Леонида Гарта» проходят в Сочи на санно-бобслейной трассе фонда «Талант и успех» 22 и 23 декабря.