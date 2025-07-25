Санитарную рубку леса проведут в поселке Хорлово в Воскресенске

Сотрудники Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» регулярно выполняют работы, необходимые для защиты и оздоровления леса. Вдоль автодороги «Хорлово-Фосфоритный» в городском округе Воскресенск специалисты проводят санитарную рубку.

По словам старшего участкового лесничего Хорловского участкового лесничества Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» Николая Гражданцева, после урагана Эдгара, который прошел в 2024 году, на участке площадью 0,9 гектара запланировали сплошную санитарную рубку.

«Здесь проводят работы по уборке ветровальной древесины. В следующем году специалисты посадят саженцы сосны. Также в ближайшее время выполнят санитарную рубку по обеим сторонам автодороги Хорлово-Фосфоритный», — пояснил Николай Гражданцев.

Отметим, что все места, где работают специалисты, оборудовали аншлагами с необходимой информацией и контактным телефоном, а границы отметили деляночными столбами.