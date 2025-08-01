Санитарную рубку деревьев проведут в Воскресенске

Санитарно-оздоровительные мероприятия проходят в городском округе регулярно. В ближайшее время сотрудники ГАУ МО «Мособллес» проведут санитарную рубку деревьев на левой стороне трассы «Хорлово — Фосфоритный».
Эта работа выполняется для поддержания здоровья лесных экосистем. Уборка неликвидной древесины помогает предотвратить пожары и распространение вредных для лесов организмов.
Санитарная рубка деревьев в ближайшее время также пройдет на площади 0, 5, 6 и 10 гектаров на территории Хорловского участкового лесничества.
«Все места будут оборудованы аншлагами с необходимой информацией и контактным телефоном, границы отметят деляночными столбами», — рассказал старший участковый лесничий Николай Гражданцев.
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