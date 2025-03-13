Санитарную расчистку проведут на 8 водоемах в Люберцах в 2025 году

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков сообщил, что в этом году проведут санитарную расчистку восьми водоемов. В список попали Верхний пруд в Дзержинском, Баулинский пруд в Островцах, Островецкое озеро, озеро Токаревское, Директорский пруд, часть Токаревского пруда на улице Старой, река Быковка и река Пехорка.

В Люберцах продолжаются работы по очистке водоемов, которые стартовали в 2024 году.

«В 2024 году при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева завершены работы по расчистке реки Македонки в пределах Малаховского озера. За счет средств местного бюджета выполнили санитарную расчистку 12 водоемов без извлечения донных отложений», — отметил Владимир Волков.

Специалисты уже начали расчистку Большого Красковского карьера и участка Пехорки. Также в 2025 году приведут в порядок Верхний пруд в Дзержинском, Баулинский пруд в Островцах, Островецкое озеро, озеро Токаревское, Директорский пруд, оставшуюся часть Токаревского пруда на улице Старая и реку Быковка.

«Важно, что адресный перечень полностью сформирован на основании ваших заявок, уважаемые жители. Благодарю за неравнодушие и заботу об экологии Люберец!» — подчеркнул Волков.

Расчищать водоемы будут с помощью специальной техники. Экскаваторы-амфибии извлекут со дна топляк, тину, бытовой мусор, а рабочие выполнят окос берегов и уберут сухостой.