Санитарную очистку Томилинского лесопарка провели в Котельниках

Из Томилинского лесопарка вывезли 16 кубометров отходов, включая спиленные аварийные деревья и валежник. Рабочие использовали для этого тракторы с дробильной установкой и бункеровозы для вывоза мусора.
Рабочим помогали волонтеры. Рубку проводили с учетом правил противопожарной безопасности.
«Санитарная очистка — важная часть содержания лесопарковых зон. Эти меры помогают поддерживать экологическое равновесие и снижают пожарную опасность», — отметил начальник отдела лесного хозяйства администрации Денис Олегович Быченков.
Благодаря санитарной рубке удалось привести в порядок значительную часть Томилинского лесопарка и создать комфортные условия для отдыха жителей. В администрации Котельников напомнили, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесных массивах.
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