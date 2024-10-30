Санэпидемстанция, МВД и прокуратура нагрянули в МКД после жалоб на антисанитарию

В «Можайский кондитерский дом» нагрянули сотрудники ОМВД, санэпидемстанции и прокуратуры после жалоб сотрудников на антисанитарию. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.
На ролик попали грязные рабочие поверхности, немытая посуда, засыпанные мукой столы и обугленные противни. На полу — открытые мешки с мукой и сахаром. Сотрудники СЭС взяли пробы для дальнейших исследований. Прокуроры занялись опросом работников фабрики.
Жалобы на грязь в МКД появились в Сети накануне. Сотрудники заявили о беспорядке и мусоре на рабочих местах. При этом жалобы на руководство кондитерского дома уже появлялись в интернете год назад. Тогда бывший гендиректор «взял товар на реализацию с отсроченным платежом и пропал с радаров».
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