Санэпидемстанция, МВД и прокуратура нагрянули в МКД после жалоб на антисанитарию

В «Можайский кондитерский дом» нагрянули сотрудники ОМВД, санэпидемстанции и прокуратуры после жалоб сотрудников на антисанитарию. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На ролик попали грязные рабочие поверхности, немытая посуда, засыпанные мукой столы и обугленные противни. На полу — открытые мешки с мукой и сахаром. Сотрудники СЭС взяли пробы для дальнейших исследований. Прокуроры занялись опросом работников фабрики.

Гендиректор предприятия Сергей Сурмач заявил, что продукция на грязном складе не предназначена для отгрузки. Он также назвал фейковыми жалобы на антисанитарию и пообещал дать опровержение с видео и фотографиями.

Жалобы на грязь в МКД появились в Сети накануне. Сотрудники заявили о беспорядке и мусоре на рабочих местах. При этом жалобы на руководство кондитерского дома уже появлялись в интернете год назад. Тогда бывший гендиректор «взял товар на реализацию с отсроченным платежом и пропал с радаров».