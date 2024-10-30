«Эта продукция не на отгрузку». Руководство МКД прокомментировало грязь на складе

Подмосковная прокуратура организовала проверку по информации об антисанитарии на кондитерской фабрике в Можайске. По имеющимся данным, сахар и мука в порванных пакетах валяются на полу, а оборудование и рабочие поверхности никто не моет. Ситуацию прокомментировал 360.ru гендиректор предприятия Сергей Сурмач.

«Я говорю о том, что эта продукция не на отгрузку. Официально, под запись», — заявил он.

Жалобы на антисанитарию появились накануне. Сотрудники предприятия сообщили, что их рабочие места в грязи и мусоре. Однако тогда Сурмач заявил, что кадры фейковые и могут быть связаны с происками недобросовестных конкурентов. Также он отметил, что сам проверяет предприятие, и пообещал скоро дать полноценное опровержение с фотографиями и видео.

По информации 360.ru, конфликт мог устроить один из местных жителей, которому позже пообещали провести экскурсию по заводу. Прокуратура тем временем изъяла образцы продукции и смывы с оборудования, а также опрашивает работников предприятия.