Санавиация Подмосковья доставила в больницы более 600 пациентов с начала года

Для спасения пострадавших в ДТП и других чрезвычайных ситуациях в Подмосковье задействуют санавиацию. С начала года ее вертолеты доставили в больницы 617 пациентов, рассказали в Минздраве МО.

Воздушный транспорт помогает в условиях загруженности дорог и удаленности медучреждений.

«В Подмосковье для этих целей задействованы три вертолета, один из которых применяется для транспортировки детей на лечение в центр Рошаля. С начала года санавиация транспортировала 617 пациентов, что на 107 больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Также в ведомстве отметили, что благодаря системе «Ночной старт» вертолеты могут вылетать и ночью. В бригадах санавиации работают опытные врачи: анестезиологи, реаниматологи и фельдшеры центра медицины катастроф.